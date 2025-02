Tailandia fue el escenario ideal para rodar la tercera temporada de The White Lotus, en la que serán desvelados los sentimientos y opiniones de los empleados y visitantes de los exclusivos resorts de la cadena del mismo nombre que se encuentran en las ciudades más exclusivas del planeta.

La primera entrega fue grabada en Hawai, y en esta la coincidencia entre los personajes fue el dinero. Para la segunda temporada, grabada en Sicilia, la sexualidad fue el hilo conductor y ahora, en Asia, la espiritualidad y la religión son los temas en los que se centrará la historia, según reveló el creador de la serie Mike White.

La dinámica de la historia es que, en cada temporada, se presentan los altibajos y las aventuras que huéspedes y empleados de esta exclusiva cadena enfrentan a lo largo de una semana; tiempo perfecto para que sus vidas se encuentren y se enreden, poniendo en riesgo el fin primordial de los visitantes, que consiste en pasar unos días inolvidables llenos de buenos recuerdos.

Es The White Lotus una de las producciones de la plataforma Max que mejor recibimiento han tenido por parte del público, y una de las razones es que el elenco suele cambiar de una temporada a otra. Entre las estrellas que han formado parte del cast de esta producción se encuentran: Jennifer Coolidge, Sydney Sweeney, Connie Britton, Theo James, Aubrey Plaza, F. Murray Abraham, Michael Imperioli y Tom Hollander.

Otro de los aspectos que ha hecho que esta serie siga manteniendo cautivo a su público es su fórmula: mezclar pasajes de humor corrosivo con la intensidad o el dramatismo de algunos episodios.

No es ningún secreto que The White Lotus se ha grabado en instalaciones de la cadena mundial Four Seasons, lo que le ha generado mayor atracción de huéspedes que buscan tomarse una selfie con el fondo de las instalaciones que han sido escenario de pasajes trascendentes en cada episodio.