Vuelve Para llorar a solas

Cuarenta años después de su primera publicación, el poemario Para llorar a solas, de Uberto Santos, fue reeditado por tercera ocasión, bajo el sello Tifón. El libro fue presentado la tarde del viernes en el centro cultural Lotto, en Tuxtla Gutiérrez.

Esta nueva versión incluye ilustraciones en portada de Toshiro Culebro y de Laura Santiago en interiores, además de algunos poemas traducidos al portugués por el poeta Adolfo Ruiseñor.

Libro

En entrevista, el autor oriundo de Chachí, Venustiano Carranza, expuso que en este volumen el lector encontrará una serie de poemas de su puño y letra. De igual forma, expresó que en este volumen artesanal se incluyen nuevos escritos que no se habían contemplado ni en la primera y ni en la segunda edición.

Explicó que hace 20 años pensó que esos versos podían esperar: sin embargo, decidió publicarlos en esta versión que se encuentra disponible a través de la editorial Tifón de Juventino Sánchez Vera.

Detalló que en aquellos años le interesaba plasmar la muerte de personas que realmente fueron parte de su vida, entre ellos sus abuelos, pero desde un tono campirano. En los versos aborda, de forma honda y honesta, temas como el dolor, la memoria, la pérdida y la condición del ser humano.

En el pasado

Para llorar a solas es un poemario que inicialmente fue publicado por la Secretaría de Educación y Cultura del estado de Chiapas dentro de su serie El Disco Verde, en la década de los 80. Desde entonces, se convirtió en una obra que ayudó a consolidar el inicio de su carrera literaria, ya que el autor venía de obtener algunos reconocimientos.

Refiere también que fue influenciado por grandes plumas como Jaime Sabines, a quien conoció en el Congreso del Estado, así como por las lecturas que hizo del trabajo de Raúl Garduño, Daniel Robles Sasso, Juan Bañuelos, Óscar Oliva, Joaquín Vásquez Aguilar.

Finalmente, adelantó que el libro tendrá una segunda presentación el próximo viernes 21 de agosto en el Planetario. La entrada es libre.