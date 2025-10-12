Vuelven, un enredo de terror

Luego de escribir y dirigir comedias, Issa López se adentra en el género del terror con Vuelven, película centrada en un grupo de niños huérfanos que sobreviven sorteando las desventuras de la calle, en un país en el que reinan la inseguridad y la violencia. A este clan se une Estrella, quien tras hacer realidad su deseo de volver a estar con su madre huye aterrada, pues ella vuelve pero muerta, por lo que la pequeña se la vive escapando de aquel fantasma.

Mientras, otro de los chicos, “El Shine”, es perseguido por “El Chino”, quien trata de recuperar un celular que guarda información que podría probar crímenes y que el niño se robó.