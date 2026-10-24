Vulneran intimidad de Poncho de Nigris

Poncho de Nigris denunció en sus redes la filtración de fotos íntimas desnudo, el influencer e integrante de la primera temporada de La casa de los famosos, comentó que dichas fotos se habrían tomadas en un spa, y advirtió que hará todo lo necesario para llegar al responsable. “Andan circulando unas fotos mías desnudo. Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtro. No se vale que hagan ese tipo de cosas. Estaba en un spa y al parecer tomaron esas fotos. Vamos a llegar con los que las filtraron”, se lee en su mensaje publicado en X.

Escándalos

De Nigris, de 50 años, ha estado en medio de la polémica en varias ocasiones, desde comentarios considerados misóginos hasta controversias relacionadas con su vida familiar, ha recibido críticas por cuestionar a las mujeres que publican fotografías provocativas o venden contenido en Onlyfans, además de expresar su rechazo a que su esposa, Marcela Mistral, comparta imágenes que puedan atraer la atención de otros hombres.

En el terreno familiar, ha sido señalado por exponer a sus hijos en redes sociales; entre los episodios más criticados están un video en el que empujó a su hijo menor hasta hacerlo llorar durante su cumpleaños y sus consejos para que sus hijos enfrenten el bullying mediante golpes.

En 2023 y 2024 también protagonizó un enfrentamiento mediático con la actriz e influencer Serrath, quien insinuó tener pruebas de una supuesta infidelidad del regiomontano. El conflicto derivó en declaraciones públicas en las que también estuvo involucrada Marcela Mistral.

Poncho se dio a conocer en el reality Big Brother, en 2003, y dos décadas después, fue uno de los finalistas de La casa de los famosos México, donde formó parte del Team Infierno, junto a la ganadora Wendy Guevara, Nicola Porcella y Sergio Mayer.