Wanda coquetea con esposo de Valentina

En Argentina surgió un escándalo digno de telenovela; la protagonista es Wanda Nara, modelo y conductora que ya se volvió famosa por coleccionar polémicas amorosas con futbolistas. El nuevo “afortunado” en su radar sería Enzo Fernández, jugador del Chelsea casado con Valentina Cervantes, quien además es concursante del programa Celebrity Master Chef, conducido por la mismísima Wanda.

Según medios argentinos, todo empezó cuando Wanda le mandó a Enzo un mensaje coqueto: “Te vi por el barrio, escríbeme si querés”.

Pero el mediocampista, seleccionado argentino, es tan bien portado que en lugar de contestarle a Nara, le mostró el mensaje a su esposa, lo que habría enfurecido a Wanda, que no está acostumbrada a que la ignoren.

Valentina, por su parte, ya respondió y trató de bajarle el tono al chisme: “Sí, lo vi (el mensaje) pero voy a molestar a Enzo por una tontería así”. Sin embargo, las redes sociales ya ardieron. Y es que la historia tiene antecedentes, Wanda saltó a la fama tras romper con el futbolista Maxi López y luego casarse con su excompañero de equipo, Mauro Icardi, en uno de los enredos más sonados del futbol internacional.

Mientras tanto, Enzo y Valentina parecían haber encontrado la calma después de una breve separación el año pasado. Ellos son novios desde jovencitos, tienen dos hijos y una vida que parecía estable, hasta que Wanda apareció en escena con su ya conocida puntería para buscar a futbolistas atractivos.