Sin duda alguna, los primeros episodios son algo confusos y difíciles de entender, pero era toda una previa de lo que se venía con el último tramo de la temporada. Uno de los grandes aciertos de la serie es que cada capítulo, a excepción de los dos últimos, está situado en una sitcom de décadas diferentes. Por eso podemos ver como vuelven esas barras negras a los laterales, el blanco y negro que van representando cada época a partir de los cincuenta y cada episodio nos representa a una comedia distinta, pero las más reconocidas son en aquellos que datan la época de los noventa, que nos rememora a la fabulosa serie de Malcolm, el de en medio, y un homenaje a Modern family.

Con el estreno del episodio ocho, se explican ciertos aspectos de la trama, brilla por ser una exploración en la mente de Wanda que está sufriendo por el duelo de haber perdido a todos sus seres queridos a lo largo de su vida. Cuando se expone la razón por la que Wanda usa sitcoms familiares para escapar de su realidad, la serie llega a su cúspide emocional, en la que las acciones de Wanda, correctas o no, quedan justificadas para el espectador que se siente conectado con el personaje, pues la empatía con ella es tangible.

En el episodio final el escenario de batalla esta puesto, algunas preguntas son resueltas y otras nacen. Tras una lucha entre dos Visiones y entre Wanda y Agatha Harkness, esta última pelea con grandes revelaciones viendo a la Bruja Escarlata en todo su esplendor, con un nuevo traje y escapando de la policía tras liberar a Westview de su poder y con una emotiva despedida entre su familia.

En conclusión, WandaVision es una excelente serie, entretenida y sumamente emocional en la que luego de intensos fines de semanas los fanáticos del MCU creaban teorías y dibujaban escenas en sus cabezas. Sin embargo, las dos escenas postcréditos del último episodio conectan directamente con Secret invasion y Doctor Strange in the madness of multiverse.

WandaVision no era como cualquiera de las otras entregas de Marvel Studios, la serie apostó por lo diferente. Un respiro de la fórmula del MCU, y uno que fue muy bien recibido con los brazos abiertos por los fans y el público en general. También, fue una mirada cargada de homenaje a la antigua televisión, esas comedias de situaciones desde la década de los 50 hasta hoy en día.

Guiños por doquier, referencias y revelaciones que nos mantuvieron hablando todo el tiempo y especulando o armando un sinfín de teorías. La expectativa crecía cada semana desde su estreno dominaba las tendencias en redes sociales, comentarios, reacciones y todo tipo de respuestas que desencadenaba con sus episodios.

Las excelentes actuaciones por parte de los protagonistas y el demás elenco, los vestuarios y escenarios adecuados en cada época o década, el homenaje a la televisión de antaño, así como la historia armada durante toda la serie son grandes aciertos de esta primera serie de Marvel en Disney Plus.