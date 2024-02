Yared Licona, mejor conocida como la “Wanders Lover”, atraviesa por un severo problema de salud a raíz de un procedimiento estético. Lo más alarmante es que podría sufrir una amputación.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la morelense comentó que desde diciembre su salud se vio afectada. Por tres días sufrió de fuertes dolores y se le hizo extraño ver cómo sus glúteos seguían creciendo y su piel se estiraba. Yered estaba en Quebec, Canadá, visitando a su hija, cuando tuvo que ser llevada de emergencia al hospital, y ahí le controlaron la infección.

Los médicos le señalaron que podría sufrir la amputación de un glúteo; otro procedimiento que podría ayudarle se llama “alas de mariposa” que consta en abrir los glúteos y retirar los polímeros. “Lo peor de todo es que no sé ni quién fue, ni cuándo, puedo tener 11 años con esto, no sé”, detalló. “Tengo las nalgas como cemento, durísimas, mi cuerpo está luchando con esto, pero se está como mal formando, ¡ay, no!, es horrible”.

Yered lamentó que esto le esté sucediendo, ya que todas sus ganancias son por su apariencia. “Yo vivo de mi físico”, señaló.