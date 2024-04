La “Wanders Lover” empezó a someterse a cirugías estéticas desde que tenía 23 años. La comediante y modelo se ha practicado intervenciones en el busto, la nariz, el trasero y liposucciones, confiesa que han sido tantas que no sabe cuándo fue que le pusieron los polímeros que le han provocado delicados problemas de salud.

En sus redes sociales, la participante del famoso programa Guerra de chistes y pareja del comediante Radamés de Jesús aseguró que no es que esté “protegiendo” a algún médico, el asunto es que desconoce quién le puso sin autorización los biopolímeros en los glúteos.

“Yo confié en un médico para tunear mi cuerpo, y sin avisar inyectó polímeros a mis glúteos, sustancia que me generó el #SindromeDeAsia, mismo con el que tendré que lidiar por el resto de mi existencia”, explicó en sus redes.

El síndrome de Asia es una reacción autoinmune o inflamatoria atribuida a una sustancia extraña al organismo, en este caso causa por los biopolímeros, macromoléculas sintéticas que en ocasiones se utilizan de forma ilegal en el campo de la medicina estética como material de relleno tisular, provocando múltiples complicaciones tanto locales como sistémicas que se pueden manifestar de forma inmediata o años después.

Yered Licona, nombre real de la “Wanders Lover”, tiene actualmente 40 años, y apenas comienza con el proceso de retirar los polímeros de su cuerpo. Le contó a Ventaneando que se percató de que algo andaba mal cuando en un viaje a Canadá. Estando en el avión, comenzó a sentir dolor en la zona de los glúteos, su pareja, Radamés de Jesús la checó y se percató de que tenía bolas.

La comediante, quien acepta que ama las cirugías estéticas, se sincera al decir que ha acudido a diversos cirujanos plásticos solo por recomendación, sin investigar si realmente son profesionales, algo de lo que ahora se arrepiente. “Es un gusto que yo me di el hacerme una lipotransferencia (operación que combina una liposucción con un aumento de glúteos a partir de la propia grasa procesada del paciente) y ahorita estoy pagando las consecuencias”, confesó, y detalló que le tuvieron que “amputarle ambos glúteos” para extraerle los polímeros, una situación muy fuerte de asimilar.

Tras haberse sometido hace unos días a una cirugía seguirá con drenajes, cuidados y reposo para que pueda cicatrizar la herida que dice, no es nada pequeña; lo más difícil será aprender a vivir con el 30 por ciento de esta dañina sustancia en su cuerpo. “Ya es algo con lo que voy a batallar, es una herida enorme, son todos los glúteos, prácticamente me partieron en dos para alzarme y quitarme todo, me quitó casi cuatro dedos de cada glúteo; sí lloré mucho, sí lo sufrí”, asegura.

La “Wanders Lover” aprovechó para pedirle a la gente que al igual que ella gusta de las cirugías estéticas, que se informe primero si le cirujano en verdad es un experto y no un charlatán: “Refléjense en mí, es muy doloroso, apenas estoy empezando, cuando vayan a hacer algo así chequen, pregunten todo, no se queden con ninguna duda”.