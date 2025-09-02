Waters sale en defensa de Venezuela

“Hey, Estados Unidos, deja a la gente de Venezuela en paz”. Esa fue la frase con la que Roger Waters se lanzó en contra del secretario de estados de EE. UU., Marco Rubio y los señalamientos que este ha hecho en contra del gobierno de Venezuela.

En los últimos días, el gobierno estadounidense ha acusado al presidente Nicolás Maduro de tener nexos con el narcotráfico. Incluso, lo tachó de ser uno de los principales líderes del “cártel de los soles”, un supuesto grupo criminal y terrorista.

Ahora, en un video publicado en sus redes sociales, el cofundador de Pink Floyd expresó su preocupación y calificó las acusaciones de falsas y “risibles”. “Mi nombre es Roger Waters, soy músico, estoy muy preocupado en este momento por todos mis hermanos y hermanas de Venezuela”, dijo.

Declaraciones

En su mensaje, el músico afirmó que no existe ninguna evidencia de que el cártel exista y comparó esta campaña con la que el expresidente Bush lanzó en 2003 en contra de Irak. “Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha declarado que el ‘cártel de los soles’ ni siquiera existe. La actual propaganda anti Venezuela no es otra cosa que una mentira absoluta, muy parecida a que se usó en 2003 para justificar la invasión y destrucción de Irak”, señaló.

Waters afirmó que el único objetivo de EE. UU. es una “táctica imperialista neoliberal básica” cuyo único objetivo es adueñarse de los recursos naturales y yacimientos de petróleo del país. “Rubio está inventando esta mierda. Es una mentira para intentar derrocar al gobierno legítimamente electo de Venezuela que apoya a la revolución socialista bolivariana. Quiere robar su petróleo y sus recursos naturales”, agregó.

Por último, mandó un mensaje de apoyo a los ciudadanos de Venezuela, a quienes expresó todo su apoyo y aplaudió su resistencia: “Los aplaudo mis hermanos y hermanas venezolanas. “Están del lado correcto de la historia y nosotros, gente común de todo el mundo, podemos dar la vuelta a los barcos y eso incluye los barcos de la flota de guerra estadounidense. Simón Bolivar sigue estando con nosotros como lo está Hugo Chávez”, finalizó.