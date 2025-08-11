Weapons logra 38 mdd en su estreno

En su primer fin de semana, Weapons de Warner Bros./New Line apunta a superar los 38 millones de dólares en 3 mil 202 salas de cine, con un viernes de 17 millones que incluye 5.7 millones de dólares en funciones preestreno.

El filme de terror dirigido por Zach Cregger sobre la desaparición de unos estudiantes de secundaria marca la undécima vez en 2025 que el estudio logra el primer puesto de taquilla.

La expectativa por la cinta creció gracias a su impacto en redes sociales: según Relishmix, su alcance en Tiktok, Facebook, X, Youtube e Instagram es un 32 % mayor que el promedio del género, con 239 millones de seguidores combinados gracias a sus protagonistas, Josh Brolin y Julia Garner.