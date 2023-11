La crítica la consideró una comedia que te haría sentir orgulloso de ser mexicano y hoy se encuentra disponible en Star +. Estamos hablando de Welcome al Norte, una película que explora con una mirada local la superación de los prejuicios en medio de nuestras relaciones, sin perder la oportunidad de hacer reír al público.

Siempre buscando responder qué nos une como mexicanos, la trama de la película gira en torno a “Polito”, interpretado por Silverio Palacios, un gerente de una sucursal de mensajería en Izamal, Yucatán, que anhela un ascenso para mudarse con su familia a Cancún. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando es transferido a Tijuana, un lugar que percibe como peligroso y desconocido.

¿Es el norte de México todo lo que indican los estereotipos y prejuicios? “Polito” debe responder esa pregunta junto a su familia, desencadenando hilarantes situaciones, como en toda buena comedia. La película está dirigida por Gustavo Loza, conocido por su trabajo en la película ¿Qué culpa tiene el niño?, y producido por un talentoso equipo que incluye a Danny Boon y Mariano Carranco.

La película es una adaptación de la exitosa película francesa Bienvenue chez les Ch’tis (2008), que se convirtió en un fenómeno en Francia y abordó temas similares de prejuicios y diversidad cultural. El elenco de Welcome al Norte está formado por un grupo talentoso de actores mexicanos, incluyendo a Isabel Burr, Paco Rueda, Héctor Jiménez, Amorita Rasgado, Raquel Garza y Roberto Sosa.

La película, disponible en Star +, no solo utiliza el humor y la autenticidad para romper estereotipos y prejuicios, sino también para mostrar con una belleza notable las distintas regiones de México, uno de los países con mayor variedad geográfica del mundo, incluyendo sitios como Izamal, Tijuana, Sinaloa, Mazatlán y Veracruz.

Tanto si estás buscando divertirte como si te interesara conocer más regiones de México, la película Welcome to the Norte es una buena excusa para cumplir con ambos deseos. ¿Qué mejor que un yucateco que habla todavía en lengua maya para mostrar la diversidad del país en una región donde cada vez es más frecuente el spanglish?