Convertirse en una figura pública de un día para otro no fue sencillo para Wendy Guevara. La artista asegura sentirse abrumada con todo lo que sucedió luego de destacar y ganar el reality show La casa de los famosos México. “Llegó un momento en que sentí que me ahogaba porque era mucho lo que estaba pasando. Yo no sabía cómo le estaba yendo al programa. Yo sé que el éxito no era solo por mí, sino por lo que todos estábamos aportando dentro, yo no era la estrella. Entonces salimos y empieza la presión de, ‘ve a un lado, ve a otro…’ Y lo primero que te dan son chismes, un desastre, y te llenan la cabeza con eso”, dice Guevara.

Fue este factor el que más trabajo le costó sobrellevar, porque los medios de comunicación la cuestionaban por todo. Pero asegura que ha entendido que estar en constante escrutinio público es parte del show y ahora que se le presentó la fama debe aprender a lidiar con esto, por lo que esta semana estrena el reality Wendy Guevara. Perdida pero famosa por ViX.

Se trata de una serie de 13 capítulos en los que Wendy abre su vida privada a los fans desde el momento en que salió de La casa de los famosos y en el que aborda cómo es su nueva realidad y la dinámica con sus allegados.

Wendy recuerda que cuando ganó La casa de los famosos se dio cuenta que desde ese momento comenzaron a grabar todo lo que hacía y se le hizo extraño. Se enteró de la razón de esto cuando al día siguiente tuvo una junta con los ejecutivos de TelevisaUnivisión y le plantearon la posibilidad de hacer un programa con ella. “De inmediato dije que sí porque a mí me gustan los retos y, si la riego, pues ni modo, la limpio. Este reality está hecho con mucha dedicación, ahí se va a saber todo de mí porque es más íntimo, verán desde dónde nací hasta lo que me gusta”.

Wendy se dice lista para convertirse en una gran estrella, pero lo que le preocupa es la manera en cómo va a mantener los pies en la tierra y no perder la perspectiva; aspecto que indica ha logrado equilibrar con ayuda de sus amigas y su familia. “Uno trata de asimilar bien las cosas y tomarlas con calma. Mi terapeuta me dice: ‘tú relax, podrás no haber estudiado pero eres muy inteligente’”, expresa lanzando su ya conocida carcajada.