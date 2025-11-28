Wendy, agredida por Madonna

La revelación de Wendy Guevara sobre su experiencia junto a Madonna en el escenario de la Ciudad de México en 2024 ha generado comentarios, pese al tiempo transcurrido.

La mexicana compartió detalles inéditos sobre el trato que recibió de la llamada “reina del pop” durante el tercer concierto de la artista en la capital mexicana. Wendy relató cómo vivió la preparación previa a su aparición en el espectáculo: eligió cuidadosamente su vestuario, se maquilló y preparó un obsequio mexicano especialmente pensado para Madonna.

La expectativa era alta y la emoción palpable, como lo reflejó en sus redes sociales al describir la invitación como “un sueño hecho realidad gracias a Madonna”. Sin embargo, la experiencia sobre el escenario distó de ser la fantasía que muchos imaginaron.

Según narró Guevara, el primer incidente ocurrió cuando sostenía un abanico, como parte del espectáculo, y Madonna se lo arrebató de las manos sin previo aviso. Para la influencer, este gesto fue una clara demostración de autoridad, una manera de dejar en claro quién era la figura central del show.

La situación se tornó aún más tensa cuando, al intentar seguir las indicaciones que le habían dado previamente y ponerse de pie, la cantante estadounidense reaccionó con molestia y le ordenó de forma tajante: “Sit down, sit down” (siéntate, siéntate). Acto seguido, Madonna la tomó del brazo y la obligó a sentarse con brusquedad, un momento que Wendy describió como uno de los más desconcertantes que ha vivido en un escenario.