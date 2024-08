La creadora de contenido Wendy Guevara se ha convertido en una figura importante en el mundo digital, donde ha sabido conectar con una amplia variedad de personas en redes sociales.

Su popularidad comenzó con un video que hizo junto a su amiga Paola Suárez, donde dijo sentirse “perdida”. Sin embargo, el gran impulso llegó cuando ganó el reality show La casa de los famosos México. Desde entonces, su popularidad ha crecido y el público mexicano la ha acogido con entusiasmo.

Por ello, este domingo 11 de agosto, Wendy compartió algunos de sus “secretos” en el VidCon México 2024, que la ayudaron a convertirse en toda una estrella de las redes.

Consejos

En una conversación que tuvo en el evento con algunos medios de comunicación, “La Perdida” ofreció algunos consejos valiosos a todos los jóvenes que están empezando en el mundo de la creación de contenido.

Uno de los primeros puntos que resaltó durante la charla, fue la importancia de seguir adelante con los sueños, incluso cuando enfrentas críticas, pues agregó que en las redes sociales, siempre habrá personas que se rían o juzguen los proyectos personales. “Siempre hay gente que te va a juzgar, siempre hay gente que se va a burlar de ti o va a decir ‘ay, no, siempre con tus pendejadas de hacer tus en vivos o de crear contenido’, pero el internet es algo bien bonito, pero también un arma de doble filo”, dijo.

Asimismo, también enfatizó que ser auténtico es la clave secreta en el mundo digital, ya que no se trata de copiar a otros, sino de mantener la esencia que hace único a cada persona. Además, agregó que la profesionalidad y la capacidad para gestionar lo que compartes en línea son igualmente esenciales. “Yo creo que lo que siempre debes tener es tu esencia, tu propia personalidad y no adoptar personalidades ajenas de otras gentes. Yo creo que el ser auténtico o auténtica es lo que te hace brillar”, comentó.

¿Cómo gestiona Wendy Guevara su vida personal y profesional?

En una entrevista, la influencer comentó que a pesar de su éxito, no siempre logra equilibrar su vida personal con su presencia en redes, por lo que a los nuevos creadores les aconsejó prepararse emocionalmente para manejar los comentarios negativos.

“La verdad, yo he hecho mi vida personal ya muy abierta, es un libro abierto que siempre digo todo, a veces hasta se me sale y digo ‘¡chin!, ¿por qué dije esto?’, pero hay que ser muy profesionales en eso de contar la vida. Y de tu vida debes saber qué contar y qué no, porque a veces la riegas y vale madre todo. Y ya te andan ahí juzgando”, agregó.

¿Cuál ha sido su mayor desafío en el mundo de las redes sociales?

A pesar de la notable popularidad que ha alcanzado en el ámbito digital, Wendy, mencionó que los nuevos creadores no deben tener miedo al hate, pues es algo fundamental para quienes desean entrar al mundo de las redes.

Recomendó que quienes temen a los comentarios negativos deben reconsiderar su decisión de participar en redes sociales, ya que la preparación emocional es crucial para manejar los comentarios adversos. “Yo creo que mi mayor desafío es que he mostrado mi vida tal y como soy, entonces la gente te juzga o la gente te tacha de varias cosas o te empieza a encasillar con cosas de que ‘¡ay, tú eres tal!’, o ‘Wendy es así’”, confesó.

“A veces me tachan, pues ya sabes, de vulgar o de lo que sea, pero, bueno, así es mi contenido… La verdad, si tienes miedo al ‘hate’ y vas a tomarte muy en serio lo que la gente opina de ti, mejor no hagas contenido. Yo creo que las redes sociales es un tema muy fuerte. Entonces, tienes que estar preparado o preparada, pero obviamente nadie nacimos preparado”, puntualizó.

¿Se considera un ejemplo a seguir?

Por último, Wendy subrayó que los nuevos creadores deben liberarse y no preocuparse demasiado por lo que dirán los demás, así como ella que disfruta lo que hace, sin considerarse un ejemplo a seguir, sino más bien un reflejo de las experiencias de muchas personas, manteniendo su autenticidad y siendo un espejo de su propia realidad y la de otros, sin asumir un rol de educadora.

“La verdad, yo no trato de ser un ejemplo o algo así, yo sé que hay responsabilidad porque mi palabra tiene voz y se escucha mucho por las redes sociales. Me gusta más ser el reflejo de lo que viven muchas chicas trans o la comunidad ‘gay’, entonces no me gusta ser como un ejemplo, yo no me quiero sentir como que soy alquiler de la maestra Lupita y que yo tenga que andar educando a la gente. Entonces, mejor prefiero dejarlo así”, finalizó.