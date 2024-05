A casi dos semanas de que Madonna concluyó su visita a México, sus conciertos en el Palacio de los Deportes siguen dando de qué hablar, sobre todo aquel en el que tuvo como invitada a la influencer trans Wendy Guevara.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y mientras unos se burlaron de ella, muchos otros se molestaron por el supuesto “desaire” que sufrió; sin embargo, ahora es la propia Wendy quien rompió el silencio y reveló si se sintió o no ofendida.

En una entrevista con el programa De primera mano, la ganadora de La casa de los famosos aseguró que, de su parte, no existe ninguna molestia con la intérprete de Vogue, y afirmó que ella no fue la única excluida. “Unos burlándose y otros enojados, que porque Madonna no me subió (al video). Tampoco subió al actor ese (Alberto Guerra), nomás subió el de Salma Hayek porque fue el último día, pero la gente pues de todo se enoja. Yo ya les dije que si se molestan, le marquen a Madonna y le digan”, dijo.

Sobre su ausencia en la fiesta exclusiva fiesta que la “chica material” dio en la ciudad, Guevara explicó que sí fue invitada, pero por un compromiso laboral no pudo asistir. “No pude ir a la fiesta porque tenía los premios Latin American Music Awards, que fueron por Univision y luego por Televisa. Tenía muchos compromisos”, agregó.

Por último, mandó un mensaje a todos sus detractores, dejando claro que, bien o mal “los que se ríen, Madonna no sabe ni que nacieron, pero por lo menos ya sabe de mi existencia”. Existe otra versión de los hechos, que asegura que si Madonna decidió omitir a Wendy de su recuento fue porque la actitud de la influencer la decepcionó, pues no solo pidió cortesías para el show, sino que llegó tarde, le confesó a la cantante que no sabía quién era y, por si fuera poco, no se quedó a ver el espectáculo.