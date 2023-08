Wendy Guevara logró lo impensado: reunir a Marisol y Vicky Terrazas, de Los Horóscopos de Durango, quienes volvieron a cantar juntas para el cumpleaños de “La Perdida”, después de que cada una tomara su camino como solistas.

Lo que no logró la ganadora de La casa de los famosos es que todos sus allegados, familia y participantes del team Infierno fueran a la fiesta realizada en la Exhacienda Casa de Piedra, una de las más exclusivas de León.

Sus compañeros Nicola Porcella, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Poncho de Nigris no pudieron asistir, mientras que “Apio” Quijano le mandó un mensaje en sus redes. Otros de los ausentes fueron Marlon Colmenares, inseparable de Wendy y Paola Suárez, su compañera de “Las Perdidas”. Mientras tanto, en pleno festejo, el señor Francisco Guevara aseguró que se sintió triste, pues en la fiesta faltaron más personas.

“Faltan muchísimos amigos de Wendy, pero esto no lo organizamos nosotros, en verdad. Nosotros no podemos organizar una cosa así, tan cara, tan elegantes. Yo me siento triste porque falta toda mi familia, mis hermanas, mis sobrinos, mis tíos, primos, personas que votaron por Wendy, que le brindaron el apoyo a Wendy, pero vamos a organizar algo también para ellos”, agregó.