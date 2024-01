Wendy Guevara y Sergio Mayer se llevaron muy bien dentro de La casa de los famosos, la buena relación entre ellos, que formaban parte del Team Infierno, continuó aún afuera del reality, sin embargo, la cercanía que Sergio buscaba tener con ella finalmente no se dio.

A pesar de que Wendy ya contaba con un manager desde antes de entrar al reality, cuando salió, Sergio se ofreció a ayudarla a revisar ciertos contratos, sin embargo, las cosas no resultaron como la “youtuber” imaginaba, pues Mayer intentó imponer su voluntad.

Aunque dentro de la casa Sergio aconsejó a Wendy sobre cómo explotar mejor su imagen y del cuidado que debía tener tras salir, Wendy terminó pidiendo que se alejara de ella en cuanto a lo laboral, pues surgieron roces al inicio de la relación laboral entre Wendy Guevara y Sergio Mayer.

No quiso que estuviera cerca de ella

En entrevista con Adela Micha, Wendy confesó que ella fue quien le pidió a un ejecutivo de Televisa que le quitaran a Sergio Mayer, pues ella ya no se sentía a gusto.

Guevara contó que un día después de que el reality La casa de los famosos terminara, Mayer dijo que Wendy había pedido que él la ayudara en las cuestiones comerciales; ella llega a la oficina de Sergio y surge el primer roce. “Nunca lo había visto así, yo lo vi como otra persona”, recordó Wendy, pues ese día se le había caído un botón de la blusa y cuando Mayer la vio la regañó por cómo lucía.

Después, el exdiputado federal le dijo que él se haría cargo de todos sus asuntos, que la presencia del manager de Wendy, Joel Echeverría, ya no iba a ser necesario. “De una vez te digo, dile a tu ‘manager’ que no tiene que ver ya nada él, todo lo tienes que ver conmigo, dímelo todo a mí, es lo único que te voy a decir”, fueron la palabra de Mayer, según recuerda Wendy.

En otra ocasión, Sergio quería que Wendy firmara unos papeles, pero ella no lo hizo sin antes preguntarle al abogado de su manager, quien le aconsejó que no lo hiciera. Guevara recordó el consejo que su amigo Poncho de Nigris le dio: que no le firmara nada a Mayer.

Finalmente, Guevara decidió plantear la situación a un ejecutivo de Televisa. “Lo que pasa es que nos hacemos mucho bolas, le dije a uno de los ejecutivos ‘yo tengo mi manager, con él trabajo desde hace mucho tiempo, con él trabajo más cómoda y más tranquila’. Fue cuando me quitaron a Sergio”, contó.

Aunque ella y Mayer siguen estando en el grupo de Whatsapp, no han vuelto a platicar tras estas declaraciones y admite que su relación cambió; sin embargo, se sinceró al decir que le tiene un gran cariño.