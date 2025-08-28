Wendy llama “ardida” a Ninel

Wendy Guevara respondió al comentario de Ninel Conde, quien afirmó que ninguna mujer ha ganado La casa de los famosos México.

La influencer que, como es sabido, es una mujer trans, fue la ganadora de la primera temporada del reality. El comentario despertó la polémica, pues desconoce la identidad de género de Wendy. “Con esos comentarios te oyes ya como ardida, como atacada. O sea, el público te sacó y ya. Y yo no tengo nada en contra de ella. Pero yo lo digo por la comunidad trans, porque sí, hay chicas que se nombran como mujeres y yo respeto eso. Y ellas la imitan en los antros. A ellas son a las que les debería de dar explicaciones, que le hacen el favor de mantenerle su carrera activa”, dijo Guevara.

Por su parte, Conde señaló que considera que el programa tiene una tendencia marcada y que sería improbable que alguien del Cuarto Día lograra ganar. Fue en ese contexto que hizo un comentario que generó controversia y provocó reacciones en redes, donde lo calificaron de transfóbico.