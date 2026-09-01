Wendy regaló camioneta a su ex

Wendy Guevara volvió a demostrar que no tiene filtros para contar sus historias y esta vez lo hizo frente a miles de personas, durante el último concierto de Rosalía en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

La influencer fue la invitada especial al famoso Confesionario de la cantante española, dinámica en la que distintas personalidades comparten sus experiencias más personales relacionadas con el amor.

Anécdota

Wendy llegó con una historia que dejó al público con la boca abierta. Vestida completamente de blanco, la ganadora de La casa de los famosos México confesó que en una relación pasada llegó a gastar grandes cantidades de dinero para intentar hacer feliz a su pareja.

Entre sus “detalles” estuvieron una camioneta de último modelo y hasta el enganche de una casa. Pero eso no fue todo. Wendy contó que llegó a entregar alrededor de 500 mil pesos en efectivo y que incluso acompañaba a su entonces pareja a lugares que ella no disfrutaba, además de pagar servicios para él, todo con tal de complacerlo.