Wendy y Ninel, sin buena relación

La temporada 2026 de El Tenorio cómico, en el centro cultural Teatro II ya comenzó y también iniciaron las rivalidades. Aunque Ninel Conde y Wendy Guevara podrían compartir el personaje, no precisamente pasará lo mismo con la amistad, luego del desencuentro que protagonizaron meses atrás.

Guevara, junto a Paola Suárez, presentó ante los medios a la nueva integrante de la puesta en escena, Vanessa Labios 4K, quien confesó sentirse nerviosa ante el reto de incursionar en el teatro cómico. “Voy a dejar toda el alma en el escenario”, aseguró.

En cuanto a Ninel Conde, hasta hace unas horas se mencionaba que su participación aún no estaba confirmada, pese a que en 2025 la “Perdida” y el “Bombón Asesino” compartieron el personaje de doña Inés.

Sobre la supuesta tensión entre ambas, Wendy explicó: “Nunca nos hemos topado porque estamos en fechas diferentes. No tengo ningún problema con ella. Sí alegamos un poquito en su camerino fue porque dijimos que ella no nos levantaba el ‘rating’ en nuestro canal, pero porque ella lo dijo. Se molestó, alegamos un poquito, pero después todo quedó muy bien y nos saludamos, nada más”.