Werevertumorro está en la mira

El entorno digital en México experimenta un nuevo episodio de tensión entre figuras públicas y la administración de datos privados. Todo comenzó cuando el creador de contenido Gabriel Montiel (conocido profesionalmente como Werevertumorro) publicó una consulta directa en la plataforma X (anteriormente Twitter) expresando su rechazo a vincular su línea telefónica con la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La situación escaló de manera imprevista cuando el influencer denunció haber recibido mensajes de texto a su número personal por parte de entes no identificados que aseguran estar “al pendiente” de sus publicaciones.

“Pues ya se comunicaron de arriba conmigo, a mi número personal para hacerme saber que están al pendiente y que me pueden dar info. (Yo no les pasé mi teléfono)”, instó Montiel en una publicación que supera el medio millón de visualizaciones.

Vigilancia

Un aspecto crítico del incidente es la falta de transparencia en la comunicación, ya que los mensajes no especifican con claridad la identidad del emisor ni la dependencia a la que representan. Esta ambigüedad ha sido señalada por el creado, como una táctica de monitoreo que vulnera directamente el derecho a la privacidad.

Con este incidente, la discusión en México deja de ser un simple trámite administrativo para convertirse en una defensa abierta del derecho a no ser rastreado en la esfera privada.