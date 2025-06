Werevertumorro sufre discriminación

El influencer Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, acusó de discriminación en el aeropuerto de Miami, luego de intentar rentar un auto con la empresa Avis y le fuera negado el alquiler por ser mexicano.

Por medio del canal de Youtube Muy Fuera de Lugar, el famoso documentó el momento en que el empleado de dicha empresa argumentó que tienen un alto nivel de crimen con licencias mexicanas. “Tenemos un nivel de crimen con licencias mexicanas que están robando los carros. La compañía ha puesto unos términos adicionales para estas rentas con licencia mexicana”, señaló.

Aunado a esto, en otro momento del video, comenzó a leer un memorando de la empresa; sin embargo, no le permitieron leerlo por completo, por lo que decidió retirarse. “Cuando me estaba enseñando su ‘memo’, no decía eso, decía que tenía que tener la información de vuelo, no decía que tenía que pegar esa monada de licencias mexicanas, no mames, y le dije ‘a ver’ y me quitó el cel… Qué culpa tenemos nosotros que otros se andan chingando coches”, añadió.

Finalmente, Werevertumorro optó por rentar el vehículo en otra empresa; no obstante, “salió un poquito más caro”. Hasta el momento, el video cuenta con 15 mil reproducciones y más de mil “likes”.