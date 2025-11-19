Wicked da lección de sororidad

Iban en senderos paralelos, con sus propios objetivos, pero Wicked les pintó un camino que han transitado juntas en los últimos 12 años, cuando Danna y Ceci de la Cueva protagonizaron el musical y ahora que vuelven a dar voz en español a la segunda parte del filme.

Las actrices y cantantes sienten que están cerrando el círculo interpretando a Elphaba y Glinda, respectivamente, y concluyendo su camino, pero saben que algo permanecerá: la amistad, sororidad y empatía que encontraron juntas. “Es difícil encontrar sororidad en esta industria en general”, reconoce Danna, “y saber que después de 12 años me encuentro en los ojos de Ceci, es maravilloso. Celebro nuestro triunfo, celebro lo que construimos y que es por siempre”.

Para Danna, lejos de tristeza por llegar al final de esta historia, como la primera vez que se despidieron de estos personajes en el musical de 2013, lo que sienten ahora es mucho orgullo y paz por el trabajo hecho en Wicked por siempre, el filme que se estrena esta semana en el país.

“La película nos ha regalado un ejército de fans, para quienes solo tenemos amor y agradecimiento”. “Estamos configuradas ya”, interviene Ceci, “y revisitar esto juntas 12 años, con más información, con más vivencias y experiencia, fue solo complementar quiénes somos y volver hacer un check up de dónde está alineada mi personalidad. Es un ejercicio que tendríamos que hacer los humanos constantemente”.

En bandos opuestos

Ceci comenta que en Wicked por siempre, estelarizada de nuevo por Ariana Grande y Cynthia Erivo, ahora las protagonistas estarán en bandos opuestos. “Mucho tiene que ver con entender y tener empatía sobre los distintos procesos que pasan; obviamente la individualidad de los personajes se vive mucho en esta película, la evolución tan diferente que viven tanto Glinda como Elphaba se resuelven muchos por qués”.

Las canciones nuevas, agrega la intérprete de “Mala fama”, también dan mucho más peso a las historias emocionales. “Al final, como amistad viven un reto importante que hay superar, eso viene desde la empatía y el amor genuino, entonces creo que no sólo va a conectar con chicas también con chicos, porque el amor es universal”, señala Danna.

De la Cueva comenta que una de las sorpresas que tiene esta segunda parte es que se juntan dos novelas, Wicked y El mago de Oz, haciendo que se pueda contar la historia completa. “Para quien no tiene todavía conocimiento de la parte teatral, esa es una de las líneas conductoras de toda la historia: dar una precuela y la secuela al mismo tiempo, y en esta segunda parte al ser una versión cinematográfica, tenemos la oportunidad de explorar un poco más profundo tanto la historia como los personajes”, explica la actriz de la película Mirreyes contra Godínez: Las Vegas.