Wicked hechiza la taquilla

La magia de Wicked volvió a dominar la taquilla. Su secuela, Wicked: for good, recaudó 30.8 millones de dólares en funciones de preestreno, el mejor arranque previo del año.

El monto incluye proyecciones anticipadas desde el lunes (6.1 millones), sumando las del miércoles (6.5) y el jueves, con 18.2 millones. El récord de este año pertenecía a Superman, con 22.5 millones.

Ahora, la cinta protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo apunta a un debut de 150 a 180 millones este fin de semana, que podría ser el mayor de 2025.