Al respecto de Wildwood: el bosque salvaje, el más reciente largometraje del estudio Laika dirigido por Travis Knight (Kubo y la búsqueda samurái), la conversación se ha enfocado en la animación en stop motion como una manifestación del arte realizado minuciosamente por humanos apasionados, en oposición a las llamadas “inteligencias artificiales generativas”.

Es una narrativa legítima y pertinente, sobre todo ante el implacable empuje de Silicon Valley para la divisiva tecnología, pero hay otro aspecto de la película que valdría la pena llevar a la conversación: un enfoque que algunos describirían como “maduro”.

Historia

Se trata de una aventura fantástica sobre dos amigos preadolescentes, Prue (voz en inglés de Peyton Elizabeth Lee) y Curtis (Jacob Tremblay), que se adentran en el bosque para salvar al hermano de la primera, que ha sido misteriosamente secuestrado por una parvada de cuervos. Así cruzan una barrera hacia un mundo mágico habitado tanto por seres humanos como por animales antropomórficos y parlantes, y en el que se aproxima una guerra contra la gobernadora Alexandra (Carey Mulligan), quien fue exiliada tras la trágica pérdida de su propio hijo.

Atendamos de una vez lo evidente y ya justificadamente laureado: en otro tiempo, las secuencias esperadas de una película de aventura y fantasía no deberían ser posibles en stop motion, por limitaciones tanto técnicas como presupuestales. Lo que Laika consigue aquí bien podría ser, en términos estrictamente técnicos, el pináculo de este arte por el nivel de minuciosidad en el diseño y fabricación de cada personaje, desde la cantidad increíble de plumas en la marioneta de un águila gigante, hasta el número de elementos animados en simultáneo para una cruenta batalla campal.

La fotografía de Caleb Deschanel —llegando a filmar en hasta 70 foros en simultáneo— logra extraer la emoción de las marionetas desde las secuencias más expansivas y expresionistas, hasta las más discretas e íntimas. La suma de más de mil creativos involucrados consigue, paradójicamente, que se olvide el hecho de que es stop motion.

En ese sentido, Wildwood es monumental, pero hay que decir que el guión del cercano colaborador de Knight, Chris Butler (ParaNorman) —basado en la novela homónima de Colin Meloy— es un tanto más irregular, aunque también debe reconocerse que no es condescendiente con su audiencia.

Los temas abordados por la película, con clasificación B en México y PG-13 en Estados Unidos, reviven el gastado debate sobre si la animación debe orientarse al público infantil. Knight, Butler y compañía en Laika reorientan la pregunta: ¿por qué creemos, por defecto, que las infancias no pueden entender cierta complejidad y oscuridad?

La pérdida como parte de la trama

Wildwood presenta una historia que encuentra en su corazón temático la pérdida, ya sea en formas más obvias como la muerte, pero también en lo que no ha podido ser —como la paternidad— o ha dejado de ser—como la inocencia—.

Visualmente, si bien la cinta nunca es excesiva, tampoco diluye la verdad: la intolerancia, el miedo, la rabia y la amargura a veces engendran una violencia inevitable, y la cámara no desvía la mirada. La guerra y la sangre son parte de la historia, un hecho con el que la película confronta a su público. El arco de personaje de Curtis incluso presenta un pertinente cuestionamiento de lo que representa el heroísmo, así como el verdadero significado —y costo— de la valentía.

Se trata de una narrativa que no deja de ser relevante y que opta por la misma sinceridad vista en películas de Studio Ghibli como La princesa Mononoke, que también presentan al público relatos manteniendo las complejidades morales sin obviar las consecuencias. Si algo puede pesar aquí para Wildwood son las comparaciones poco favorables con las producciones del estudio japonés, que por lo general sí consiguen desarrollar a sus personajes con mayor profundidad.

Otro punto que llama la atención es que la seriedad del relato conlleva cierto nivel de inconsistencia tonal a lo largo del metraje, que en unos momentos se inclina demasiado hacia el lado de la solemnidad, para luego decantarse por el humor caricaturesco.

Son tropiezos que quizá puedan distraer un poco, pero no restan al impacto de una obra que honra, con reverencia, el singular poder expresivo y belleza técnica de la animación en stop motion. Wildwood: el bosque salvaje no es perfecta, pero encuentra su belleza en su formidable intento por serlo.

Una película diferente

Con múltiples referencias literarias y guiños cinematográficos que van desde Game of Thrones hasta Las crónicas de Narnia, pasando por heroínas que más que a Disney remiten al universo de Hayao Miyazaki; Laberinto, de Jim Henson; Los pájaros, de Alfred Hitchcock; y El Señor de los Anillos (la larga y épica batalla en el tercer acto), Wildwood tiene también algo de los cuentos de hadas góticos de los hermanos Grimm y Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Así de ambicioso, bulímico y por momentos algo recargado es el guión de Butler.

En un cine animado que hoy está dominado por lo digital y —peor aún— por las imágenes concebidas con inteligencia artificial, Wildwood surge como una rareza (anomalía) y como un acto de resistencia. Es un tipo de filme que por muchas cuestiones artísticas y sobre todo financieras ya nadie puede hacer. Que Knight se siga dando estos lujos nos permite aventurarnos y disfrutar en pantalla gigante (no será lo mismo verla en streaming) una experiencia en vías de extinción.

Es una película maravillosa, que invita a asombrarse con la capacidad que aún nos queda de crear arte a mano de forma artesanal y meticulosa. Y el poder que el arte tiene de ayudarnos a mirar y a reflexionar profundamente sobre nuestras vidas, nuestras luces y nuestras sombras, como seres humanos individuales y colectivos.