El actor Will Ferrell, quien fue a un partido de hockey el pasado 29 de diciembre personificado como su rol en Elf, la película familiar de 2003, pero ahora como fumador y bebedor de cerveza, habló al fin de su polémica aparición, para el podcast de los hermanos Kelce: Travis, novio de Taylor Swift, y Jason. “A Buddy, el elfo, lo despidieron del Polo Norte. Está dándole un trago a su cerveza, fumando. Digamos que de vez en cuando se me ocurren ideas raras. Le dije a mi esposa ‘durante las vacaciones sería divertido si me disfrazara de Buddy, no me afeitara durante una semana y me sentara allí con un cigarrillo de caramelo un rato para ver cómo reacciona la gente’”, contó.

Su plan no le salió como esperaba y ahora está buscando nuevas oportunidades.