El actor Will Smith se encuentra en medio de la polémica luego de que se presentara una demanda por agresión sexual en su contra. La presunta víctima se trata de Bilaal Salaam, un antiguo amigo y colaborador, y quien acusa al actor y cantante de haberlo tocado sin su consentimiento durante una fiesta en Hollywood.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por TMZ, los hechos habrían ocurrido en 2019, después del estreno del live action de Aladdin. En sus declaraciones, Salaam asegura que se encontraba grabando un video junto al protagonista de Hombres de Negro, cuando este comenzó a hacer comentarios sobre su apariencia física.

Minutos más tarde, presuntamente Smith tocó sus partes íntimas por encima de la ropa, contacto que habría durado alrededor de 10 segundos.

Disculpas

Salaam también afirma que, tras lo ocurrido, el famoso se disculpó y le mencionó que estaba ebrio; además, le pidió mantener lo ocurrido en absoluto secreto para no afectar su imagen pública ni su carrera.

La respuesta del actor llegó a través de su abogado, quien negó los señalamientos. “Esta acusación es falsa. Nunca sucedió”, declaró al portal estadounidense.

Esta no es la primera vez que Will Smith se ve involucrado en acusaciones de índole sexual. A principios de año, uno de sus exmúsicos lo demandó por lo mismo, aunque la querella fue desestimada meses más tarde.