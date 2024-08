Willem Dafoe no deja que lo perturben

Con una carrera de 45 años, para Willem Dafoe, quien estrena la película Tipos de gentileza, preparar un personaje es un asunto serio. Por ello, intenta cuidar las influencias que nutren su capacidad interpretativa, y cuando no está rodando, está lo más alejado posible de la tecnología y el internet.

“Tienes que tener cuidado con lo que pasa en las redes porque puedes quedarte ahí dentro. Yo no soy muy tecnológico. Es un tipo extraño de bendición. A veces me hace depender de la gente de una forma que no me gusta, pero lo prefiero”, indica en entrevista.

Desde el Hotel Carlton, el actor explica que no recurre ni a los medios ni a las noticias con el objeto de cuidar su salud mental, y prefiere inclinarse por otras actividades.

“Tengo amigos con los que invento planes que no involucran internet ni mirar pantallas, imágenes o videos. Cómo funciona mi cerebro es primordial para mí, soy bastante disciplinado al no mirar cosas extrañas o que me puedan llevar a pensamientos inútiles”, expresó el actor.