William Levy no la está pasando nada bien, el actor cubano que goza de aplausos, admiración y una larga trayectoria está siendo fuertemente criticado luego de que la madre de sus dos hijos, la también actriz Elizabeth Gutiérrez apareciera llorando en una entrevista con la revista Hola! y confesara que actualmente ya no está con el cubano.

Las lágrimas de Elizabeth han desatado todo tipo de comentarios, algunos que lo tachan a él de ser “infiel” y un “mal hombre”, así como un “mal ejemplo para sus hijos”, mientras que otros cibernautas se lanzan en contra de Elizabeth, quien lo habría perdonado en diversas ocasiones de sus sonadas infidelidades.

A la par de esto se dieron a conocer detalles de sucesos bochornosos que habría estado sufriendo la familia del actor en los últimos meses, altercados familiares en las que tuvo que intervenir la policía, pues en uno de estos sucesos estuvo involucrada un arma.

Aunque no es la primera vez que William Levy y Elizabeth dan por terminada su relación, al parecer esta sí es la definitiva, y como si no fuera suficiente, a la polémica se suma el nombre de la actriz mexicana Samadhi Zendejas, con quien William trabajó recientemente en la serie Vuelve a mí. La química entre ellos fue evidente desde el principio de las grabaciones, cuando se habló de un supuesto romance entre ellos, que aunque no ha sido confirmado ni desmentido por los involucrados, cada vez suena con más fuerza luego de que compartieran un video juntos.

A través de su cuenta de Instagram William Levy rompió el silencio ante la ola de críticas a raíz de su separación y de todo lo que se dice al respecto y con lo que lo colocan a él como el “malo del cuento”. “Aprende a sentarte y observar. No todo necesita una reacción”, compartió.

William negó a la revista People que entre él y su hija Kailey haya ocurrido algún episodio violento cuando supuestamente la menor llegó a la casa donde desde hace cuatro semanas vive solo; según informes de la policía el famoso habría estado acompañado y cuando su hija intentó entrar a la recámara, Levy se lo habría impedido.

El actor cubano de 43 años llamó al 911 para reportar que no sabía nada de su hija, asegura que su ex Elizabeth Gutiérrez se ha negado a darle información sobre la menor y mantiene apagado el teléfono.