A William Valdés México le devuelve la alegría. El actor cubano de 30 años aprendió a saborear las delicias chilangas y los placeres comunes de la Ciudad de México, como comer tacos de la esquina a la una de la madrugada, desde que se mudó a vivir aquí en 2019.

Previamente había comenzado su carrera actoral en Miami con series juveniles como Grachi, pero en México destacó por su talento en la conducción de programas como Hoy y Venga la alegría.

Hace un año, tras terminar su participación en esta última producción, volvió a Miami, alejándose del medio, algo que, asegura, no ha sido fácil.

“Aquí en Miami la industria está muy cerrada, ya no se produce, hay solo dos compañías grandes y no es que no haya un acercamiento, pero creo que la industria tiene que empezar a cambiar, a dar contenido distinto para conectar con las personas, porque ya todo lo tenemos a través del teléfono”, cuenta Valdés en entrevista.