La relación familiar entre William y Harry lleva años siendo más que complicada, especialmente a partir de que el menor de los hijos del rey Carlos III hizo oficial su renuncia a la monarquía. Esta decisión no solo no fue respaldada por Guillermo de Gales, sino que marcó una amplia brecha en su comunicación y futuras interacciones, algo que podría cambiar en las próximas semanas.

Esto es gracias a que ambos tienen una serie de compromisos pautados en Nueva York, los cuales coinciden en días y locaciones, por lo que pensar en un posible reencuentro entre los príncipes no resulta una idea del todo equivocada.

Ahora que las vacaciones de William están por terminar, el esposo de Kate Middleton tiene contemplado retomar su agenda de actividades en Nueva York. Su llegada está prevista para en la semana del 23 de septiembre, antes de que inicie la Cumbre Anual de Innovación del Premio Earthsot, para posteriormente acudir a otros puntos donde se requiere de su presencia.

Coincidentemente, el príncipe Harry también tiene varias citas en dicha ciudad, pues de acuerdo con información recabada por Daily Mail, será a partir del 22 de septiembre y hasta el día 29 cuando el duque de Sussex tendrá presencia en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Semana del Clima, lo que reforzará también su faceta dentro del mundo de la filantropía, justo después de su exitoso viaje a Colombia.

Aún es pronto para hablar de que los monarcas decidan reunirse y se muestren dispuestos a tratar de solucionar los problemas que rompieron con su hermandad y los mantiene tan alejados, sin embargo, puede ser el primer paso para que alguno de los dos dé el primer paso hacia la búsqueda de un equilibrio que les permita convivir armoniosamente. También sería una buena oportunidad para que aclaren sus últimos desacuerdos, que se sabe, tuvieron lugar en marzo de este año luego de la difícil temporada de salud que atravesó la familia del príncipe William.

Además de los múltiples temas que tienen por tratar, hace días se dio a conocer otra rencilla que se sumó a la lista de conflictos de los príncipes, mismo que involucra de manera totalmente directa a Kate Middleton. Se trata de una rabieta que habría hecho William al enterarse de que su hermano envió palabras de apoyo a la princesa de Gales tras anunciar su diagnóstico de cáncer.

Aunque en un principio se pensó que dicho gesto podría ayudar a que se diera un acercamiento, en realidad Guillermo aparentemente lo tomó como un desafío, pues Harry se refirió a su esposa como Kate y no usando el nombre de Catherine, con el que ella ya le había hecho saber que se sentía más cómoda. De modo que el comunicado no fue bien recibido y en su lugar no hizo más que aumentar la distancia, haciendo casi imposible una reconciliación.