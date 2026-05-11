Willie González blinda su legado

El salsero puertorriqueño Willie González mira más allá de la música y, ante el embate de la tecnología, la inteligencia artificial y las voces similares, aseguró que ya tiene protegido su legado para la familia que le seguirá cuando él ya no esté.

Willie habló con como parte de la promoción de su serie de álbumes titulada Mi trayectoria, dividida en cuatro volúmenes que sintetizan 40 años de carrera.

Aquí, el cantante de “No podrás escapar de mí” hizo nuevas versiones de sus clásicos, algunas con tintes contemporáneos, como la fusión del sonido urbano con la salsa, algo que le valió críticas de cierto sector de sus fans.

“Para hacer lo mismo no hago nada, ¿para qué? Yo tengo que pensar en tus hijos, nietos y bisnietos. Hoy yo estoy aquí, pero mañana no sé. Los temas que estoy haciendo son para las nuevas generaciones”, indicó la estrella boricua.

Tributos

Al preguntarle su opinión sobre los cantantes que hacen homenajes a grandes salseros por tener voces parecidas y si se asombraría al escuchar a la “voz gemela de Willie González”, externó: “Todo lo que estoy haciendo es para mi familia. Mi nombre está registrado como marca, eso no lo hicieron mis contemporáneos; por eso hay mucho “Yo me llamo… Frankie Ruiz” o “Yo me llamo… Eddie Santiago”. “Mi trayectoria” me pertenece, y quien quiera asumir el nombre de Willie González tiene que pagar por esa marca”.

Pero va más allá y señala: “Hay muchos que se aprovechan y cobran más que el salsero original. Pero ¿qué pasa con la familia del cantante fallecido? ¿Qué les corresponde a ellos? Hay que tener límites a la hora de pagar un show de estos cantantes; hay que respetar las trayectorias”.

Por otra parte, ante la avalancha de la inteligencia artificial, dice que ya tiene bien protegido su material intelectual.

“No hay que dejar que la aplicación cante ni clone tu voz, porque si lo haces estás perdiendo tu creación, estás regalando tu talento. Hay que crear con músicos en vivo; estamos en una línea muy delgada”, comentó.