Woodall apuesta por historias sencillas

En una industria cinematográfica cada vez más enfocada en grandes franquicias, complejos universos narrativos y espectaculares efectos visuales, el actor Leo Woodall considera que todavía existe espacio para películas que apuestan por relatos sencillos y emotivos. Esa fue una de las principales razones que lo llevaron a protagonizar El afinador, cinta que ya se encuentra en las salas de cine mexicanas.

La historia sigue a un joven pianista cuya vida cambia drásticamente al desarrollar hiperacusia, un trastorno que provoca una sensibilidad extrema a los sonidos. Obligado a abandonar sus aspiraciones musicales, el protagonista encuentra una nueva vocación como afinador de pianos. Sin embargo, una habilidad inesperada lo conduce por un camino lleno de situaciones que combinan romance, humor y suspenso.

Para Woodall, la fortaleza de la trama radica en que no pretende transmitir grandes mensajes ni convertirse en una compleja reflexión filosófica, sino simplemente contar una buena historia. El actor destacó que el filme busca conectar con el público a través de una narrativa cercana y entretenida.

Experiencia

La producción cuenta además con la participación de Havana Rose Liu, quien interpreta a la novia del protagonista. La actriz señaló que definir la película únicamente como un thriller resulta limitado, ya que combina distintos géneros de manera equilibrada, ofreciendo una experiencia capaz de atraer a diversos tipos de espectadores.

Otro de los grandes atractivos de El afinador es la presencia de reconocidas figuras del cine internacional como Dustin Hoffman y Jean Reno. Aunque compartir pantalla con actores de tal trayectoria podría representar una presión para muchos intérpretes, Woodall aseguró que prefirió disfrutar la experiencia y aprender de ellos durante el rodaje.

Con una propuesta que mezcla emociones, misterio y momentos de humor, El afinador busca demostrar que las historias sencillas siguen teniendo un lugar importante en el cine contemporáneo y que, cuando están bien contadas, pueden conectar profundamente con el público.