Woody Allen vuelve al cine

Hace cuatro años que Woody Allen anunció su retiro del cine porque ya no se veía en los nuevos esquemas, pero recientemente confirmó que sigue tras la cámara con una cinta que comenzará su rodaje en Madrid, a partir del próximo lunes.

Se trata de una comedia aún sin título que llevará como protagónicos a la estadounidense Alexi Wasser y Peter Vives, presentes en el anuncio oficial de producción.

“Sí dije que me iba a retirar y quiero hacerlo; es agotador hacer una película, es un trabajo muy duro y difícil el cine, ahora se ha pasado a la televisión o es muy rápido, antes iba la película y duraba meses (en cines), a veces un año; ahora duran dos semanas y ya se está pasando en la tv. No estoy tan entusiasmado de hacer una película, pero no podía rechazar esta”, apuntó Allen, de 90 años.

Larga carrera en el cine

El nuevo proyecto será la película 51 en la filmografía del cineasta neoyorquino, quien tiene entre sus títulos a Vicky Cristina Barcelona, Annie Hall, Hanna y sus hermanas y Medianoche en Paris.

El filme tendrá como personajes principales a un diplomático y su pareja.

“Es una comedia con romance, con intriga, con una infidelidad, con todos los ingredientes que a mi me gustan y que puede ser una buena historia, claro cuando haces una película nunca sabes, puede ser buena, terrible o maravillosa, pero bueno, eso está por verse”, expresó Allen.

Miguel Morales, de la productora española Wandavision, recordó durante la presentación oficial del largometraje que esta cinta fue un proyecto que comenzó hace tres años en Venecia, donde Woody había estrenado su anterior filme.

Madrid y Aranjuez serán las locaciones durante seis semanas del rodaje, en cuyo elenco se encuentra también Jordi Mollá.

“Le dijimos que queríamos producir su próxima película y nos dijeron que tenía un guion, le propusimos las Islas Canarias por cuestiones fiscales, pero Woody nos dijo que lo que realmente era filmar en Madrid, una ciudad que conocía y admiraba”, recordó Morales.

La presentación fue precedida por mensajes de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital española, quienes le hicieron entrega a Allen de una guitarra española.