World Press Photo cuenta su historia

La organización World Press Photo (WPP) regresa al Museo Franz Mayer, como cada año, con la exposición fotográfica de su certamen. Sin embargo, el peregrinaje de este año a la ciudad se convierte en una ocasión especial al traer consigo también “El Archivo”, una muestra única para México con la que la organización celebra 70 años de premiar a lo más destacado del fotoperiodismo.

Se trata de un viaje en el tiempo por las fotografías ganadoras de cada año, entre 1952 y 2024; 1952, segundo año en el que se llevó a cabo el certamen. Por primera vez, esta selección de 33 fotografías sale del archivo de World Press Photo, ubicado en Ámsterdam, Países Bajos —algunas están firmadas por sus autores— para así contar al público mexicano la historia del mundo, que no se ha hecho menos trágica con el paso de los años, como se pueden ver en fotos sobre Palestina en los años 90, del fascismo en la década de los 50 y en las imágenes de separación de familias por temas políticos a inicios de los 2000.

Avances

Pero este recorrido también cuenta la evolución de la fotografía. Se exhibe una imagen con marcas de crayón, una práctica análoga para marcar el corte de la foto al foco deseado. La imagen donde se ve esta práctica es una foto histórica, La niña de Napalm. La fotografía, que muestra a un grupo de niños escapando de un ataque en Vietnam, con una niña en primer plano que sufre quemaduras, ha estado envuelta por la polémica luego que el documental The Stringer señalara que el autor de la foto real no es Nick Ut, sino Nguyen Thanh Nghe.

En la ficha se indica que la organización ha retirado de forma “temporal” el dato de la autoría. Al respecto, Martha Echeverría, curadora del WPP, dice que la organización seguirá con esta medida hasta que la agencia Associated Press —dueña de la imagen— compruebe quién es el verdadero autor de la foto, algo que no ha ocurrido.

Certamen

Respecto a la muestra anual del certamen, World Press Photo premió en 2026 historias locales que comparten temas universales como el cambio climático, donde destaca la serie fotográfica del mexicano César Rodríguez, y casos de abuso de poder, como ilustra la ganadora de este año Carol Guzy, quien fotografió la separación de familiar por ICE, así como la mortal redada contra el grupo criminal brasileño Comando Vermelho, fotografiada por Eduardo Anizelli y las violentas protestas de la generación Z que ocurrieron en Nepal y Madagascar, capturadas por Narendra Shrestha y Luis Tato, respectivamente.

Las exposiciones de World Press Photo estarán abiertas en el Museo Franz Mayer hasta el 4 de octubre. La entrada cuesta 150 pesos.