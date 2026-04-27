Xbox Game Pass Ultimate baja de precio

Xbox Game Pass Ultimate ahora cuesta en México 339 pesos al mes. Puede parecer un precio elevado, pero comparado con el ajuste de octubre de 2025, cuando el servicio pasó a 449 pesos mensuales, el cambio representa un alivio para los usuarios. En términos prácticos, se trata de una diferencia de 110 pesos, cifra que ya se refleja en el sitio oficial del servicio en nuestro país.

Pero con este ajuste también llega un cambio importante. La compañía reveló que, a partir de ahora, los próximos juegos de la franquicia Call of Duty ya no aparecerán el mismo día de lanzamiento en Xbox Game Pass Ultimate ni en PC Game Pass. Sí se añadirán al servicio, pero será hasta la siguiente temporada navideña, lo que en la práctica significa un retraso cercano a un año. Los juegos anteriores de la saga sí permanecerán disponibles en la plataforma, lo que permite a los suscriptores nuevos y actuales seguir accediendo a entregas pasadas dentro del catálogo.

Este movimiento abre un escenario de discusión dentro de la industria, ya que Call of Duty ha sido uno de los principales atractivos del servicio. Algunos analistas consideran que esta modificación podría estar relacionado con una estrategia para equilibrar las suscripciones con la venta tradicional de juegos, que en los últimos años ha mostrado signos de estancamiento.

La empresa señaló que, por ahora, no esperan hacer cambios adicionales más allá de este ajuste y agradecieron a la comunidad por los comentarios recibidos tras el anuncio.

Precios en México para 2026

En cuanto al costo real por todos los servicios adicionales que incluye Game Pass, además de otros disponibles dentro del ecosistema de Microsoft, solamente por pagar servicios como EA Play, Ubisoft Classics y Fortnite Crew podría alcanzar 487 pesos al mes. Solo el Club de Fortnite, por ejemplo, tiene un precio de 249 pesos mensuales.

Con este nuevo ajuste, el servicio vuelve a posicionarse como un paquete mucho más atractivo para quienes estaban considerando contratarlo por primera vez o incluso regresar tras el aumento anterior.

Cambios importantes en el servicio

Los títulos de estreno de Call of Duty ya no estarán disponibles el día uno en Ultimate. Llegarán aproximadamente un año después de su lanzamiento, durante el siguiente periodo vacacional. Este ajuste responde a la necesidad de hacer el servicio más accesible tras la subida de precios anterior, manteniéndose activo en la página oficial de Xbox.