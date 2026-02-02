Xbox prepara su primer lanzamiento de 2026

El mapa incluirá paisajes emblemáticos como el Monte Fuji, integrando diversos biomas y localidades representativas del país del Sol Naciente.

Forza Horizon 6 llegará el próximo 19 de mayo a Xbox Series XS, PC y a finales de año para Playstation 5. Esta entrega promete una amplia variedad de vehículos, desde deportivos de alto rendimiento hasta todoterrenos. Un detalle técnico importante es que la conducción por el carril derecho o izquierdo será fundamental y dependerá directamente del coche que elijamos.

¿Qué sorpresas traerá esta actualización?

El juego integra profundamente la cultura japonesa en sus pistas, localidades y diseños personalizables. No solo veremos licencias de fabricantes locales, sino también coleccionables temáticos como tazas de ramen y figuras representativas de la región.

Mayor detalle visual y sonoro

Para esta entrega, el motor gráfico ha sido optimizado para elevar el estándar en reflejos, iluminación, partículas y texturas. Se mantiene el característico cielo fotorrealista de la saga, acompañado de modelos de vehículos en alta definición.

Sin embargo, el gran salto está en el apartado sonoro, que ha sido rediseñado para ofrecer una experiencia mucho más fiel. El equipo de desarrollo ha puesto especial cuidado en el rugido de los motores, el contacto de las llantas con el asfalto y un sistema dinámico para los sonidos de frenado, colisiones y aceleración.

Construcción del mundo abierto

La gran novedad de esta sexta entrega es la capacidad de construir y decorar dentro del mundo abierto. Los usuarios podrán moldear sus propias edificaciones y garajes a su gusto, fomentando la creatividad y permitiendo que otros jugadores visiten estas creaciones en el mapa.

Esta es una experiencia sin precedentes en la saga, una característica que abre la posibilidad de generar contenido personalizado y único. La capacidad de diseñar tus propias pistas y edificios para decorar el entorno multijugador se perfila como uno de los pilares principales de Forza Horizon 6.

Forza Horizon 6 estará disponible el 19 de mayo en Xbox Series XS y PC, y a finales de año en Playstation 5.