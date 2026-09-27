Xima del Río renace con nuevo tema

Xima del Río renació después de ser conocidos como “Descendencia del Río Grande”. Ahora, bajo este nuevo concepto musical, manteniendo un estilo muy querido por los seguidores del zapateado y la música norteña de sax, presentan su tema: “Te juro que te amo”.

Los músicos, quienes desde hace 18 años comparten escenario, iniciaron su carrera en Río Grande, Zacatecas, en donde es bien conocida la tradición de “La Quema de Judas”. “Nosotros somos parte de esas tradiciones y, por ello, somos invitados a todos los eventos culturales y tradicionales de nuestro Zacatecas”, comenta en entrevista, Alan Aranda.

Con participaciones en festivales como “Feria de la Primavera en Jerez” y “Festival Cultural de Semana Mayor Río Grande”, los músicos de Xima del Río continúan con su carrera, y uno de sus proyectos es que preparan una gira de trabajo por México y EU.