Ximena habla de sus cambios físicos

Ximena Navarrete se encuentra en los últimos días de la dulce espera de su tercer hijo con Juan Carlos Valladares, político con quien ha formado una hermosa familia, la cual recibirá a su nuevo integrante en próximos días.

Antes de finalmente poder conocer a su nuevo bebé, la modelo y su esposo decidieron disfrutar de unas últimas vacaciones como familia de cuatro, un momento que aprovecharon bajo el sol, la arena y el mar. “¡Estamos listos para recibirte, bebé!”, escribió Ximena en sus redes sociales.

Fue precisamente en su cuenta de Instagram donde la modelo tapatía compartió, con sus más de tres millones de seguidores, algunas tiernas fotografías de su escapada familiar a la playa, luciendo su baby bump junto a sus hijos mayores, Juanca y Ximenita.

Navarrete, ganadora de Miss Universo 2010, utilizó su publicación para reflexionar y sincerarse sobre su experiencia durante los casi nueve meses de su tercer embarazo, especialmente acerca de los cambios físicos que ha experimentado y que, incluso, le han causado algunas inseguridades.

“Honestamente, estando embarazada no me siento tan cómoda usando bikini”, escribió la esposa de Juan Carlos Valladares. “Todo es cuestión de ángulos, hay otros que no me favorecen tanto”, apuntó sobre los cambios en su cuerpo. “La piel cambia, todo está desacomodado, enorme, gigante, estirado y es normal”, detalla la guapa modelo, quien finalmente está segura de que “todo regresa” a su lugar. La sincera confesión de Ximena Navarrete fue celebrada por sus seguidores en redes sociales, donde compartió las fotografías de su figura en bikini negro mientras disfrutaba el sol.

A pesar de los desafíos, Ximena se encuentra lista para poder recibir a su tercer hijo al lado de su esposo, quien ha servido como su máximo apoyo durante los nueve meses de espera.