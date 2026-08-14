Ximena Herrera se sabe fuerte

Para Ximena Herrera el proyecto laboral que más sensaciones le ha provocado en 22 años de carrera ha sido La casa de los famosos México, pues afirma que la enfrentó a dejar los guiones de lado para mostrarse tal como es.

Con su estancia también descubrió una fortaleza que no sabía que tenía. “Yo decía ‘soy actriz, pero no voy a usar ningún personaje.’ Quiero de verdad que lo que me afecte me tenga que afectar”, comenta. Después de permanecer en El Exilio, quedó fuera de la competencia. El público eligió entre ella y Mariana Ochoa para regresar a la casa más famosa.

Sin sabor a derrota

Lejos de tomar su salida como una derrota, Ximena asegura que sale sabiéndose resiliente y dispuesta a disfrutar de esas cosas que durante el encierro, primero, y luego, hablando con Mariana (Ochoa), se convirtieron en grandes deseos.

“Ayer en El Exilio hablábamos de los postres que se antojaban, que si la comida china y cosas que de verdad uno no aprecia. Estando encerrados se exacerban impresionante los deseos que tienes de las cosas que no tienes”, cuenta.

Ahora se dará un momento para estar sola y procesar todo lo que vivió, lo hará con las personas que más quiere, entre ellas su mejor amiga. “Ya la pude abrazar, la voy a tener pegada todo el día, no le voy a dejar de dar lata. Lea dejé un mensajito rápido a mi mamá, a mis hermanos y a mis amigos, de volada porque no he tenido, honestamente, ni cinco minutos para estar todavía sola y tranquila”, comenta Herrera.