Ximena Herrera se va de la casa

La historia dentro de La casa de los famosos México sigue dando giros inesperados, como sucedió esta noche con la segunda eliminación de la temporada. El público, a través de sus votos, decidió cuál de los cuatro nominados se quedaría en el camino de ganar los cuatro millones de pesos.

Uno de los momentos más tensos de la gala fue, sin duda, el de los posicionamientos, donde las rencillas y diferencias que se desataron a lo largo de la semana cobraron protagonismo.

Posteriormente la jefa llamó a Masad, Ximena, Ernesto y Memo Schutz a la sala de eliminados para darles a conocer su suerte.

Tras una intensa noche, fue Ximena Herrera quien abandonó el juego.

Otra eliminada

Después de su salida de La casa de los famosos México al ser la primera eliminada de la cuarta temporada, Mariana Ochoa quiso cumplir uno de sus principales deseos luego de mantenerse una semana separada de su familia y sus mascotas: volver a ver a su mamá.

“Lo primero que quería hacer saliendo del reality era darle un beso a mi mamá y no se pudo. Te llevan súper escoltado al hotel para el aislamiento de las 24 horas y, al siguiente día, te llevan a la gala. Igual termina en la tarde y al día siguiente te llevan de promoción bien temprano”, declaró.

La intérprete de “Te mandé a la goma” cuenta que, aunque tuvo que esperar para reencontrarse con sus hijos, Valentina y Salvador, al regresar a casa solo recibió el cariño de sus mascotas.

“Llegué a mi casa y mis perritos, mis gatitos, todos mis animalitos me recibieron. Mis hijos estaban de viaje, no los pude ver, pero al día siguiente tempranito los saludé por videollamada. Tenía mensajes de ellos que vieron mi eliminación y tenía muchas ganas de abrazarlos”, señala.

La prueba de fuego

Uno de los mayores retos durante su estancia en el programa, fue compartir ciertos espacios con el resto de los habitantes, esto debido a la poca privacidad que existe, aspecto que es parte de la dinámica de la producción para llevar a los habitantes a experimentar la incomodidad.

“Lo más complicado que se me hizo fue ir al baño, porque las puertas ni siquiera son de madera, son de vidrio. No se aísla el sonido y el baño es como algo bien privado”, indicó.

Ochoa reconoce que no alcanzó a conocer a todos sus compañeros. Además, admite que simplemente nunca terminó de comprender el juego que intentó hacer Arantza Ruiz con ella.

“Puede que me haya sacado de onda el juego que quiso hacer Arantza conmigo y pues no le salió, pero en realidad no estoy decepcionada de ninguno”, afirma.