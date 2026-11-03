Ximena Lamadrid va por los goles

Como en el cine todo se puede, Ximena Lamadrid, la actriz de Bardo y ¿Quién mató a Sara?, regresará al mundo del futbol, deporte que practicaba en su adolescencia.

En la cinta Petardos y Magnolias, que se estrenará el próximo 12 de noviembre, Ximena volverá a portar un jersey y a patear un balón, sobre canchas de pasto preparatorianas, para contar una historia romántica juvenil al lado del actor Juan Daniel García Treviño, protagonista de Ya no estoy aquí.

Se trata de la ópera prima de Sandra Reynoso quien ocupó algunas de sus propias experiencias para escribir el guion y que, en el pasado festival de cine de Morelia, tuvo una función especial generando críticas favorables. “La historia es de dos jóvenes que van a la prepa de la UNAM, ella juega futbol porque sueña con ser profesional, mientras que él como que no tiene desarrollado sus sueños, pero se enamoran y hay circunstancias difíciles que enfrentan ambos”, adelanta Ximena.

Para interpretar a este personaje, detalla, se sometió a cuatro meses de entrenamiento, incluido gimnasio para ganar masa muscular. “Lo había jugado a los 16, 17 años y luego lo dejé un ratote, ahora que lo retomé, fue volver a tocar el balón, entrenar fuerte y correr mucho”, abunda.

Empresa fílmica

Petardos y Magnolias es producida por Draco Films, empresa detrás de las cintas Contraataque, Sobreviviendo mis XV y la saga de Mirreyes vs Godínez. “A mí me gusta decir que la película es como ‘Amores perros’, como ‘Amar te duele’, considera Ximena.

Sandra, la realizadora, estudió en la Prepa 9, pero acondicionó la historia para la 8, pues fue donde encontró las instalaciones necesarias para la historia. “Me interesaba contar cómo la vida de los jóvenes se modifica por situaciones y contextos a los que se enfrentan en el sistema de educación pública”, destaca la directora.