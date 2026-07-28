Ximena Ochoa, rumbo a Miss Universe México 2026

Con un mensaje de perseverancia, orgullo por sus raíces y compromiso con su preparación, Ximena Ochoa, Miss Universe Ciudad de México, en entrevista para Cuarto Poder, compartió su visión sobre esta nueva etapa en su carrera y aseguró sentirse lista para afrontar uno de los retos más importantes de su vida.

Destacó que su preparación ha sido integral, fortaleciendo los aspectos físico, intelectual y emocional para llegar en las mejores condiciones a la gran final de Miss Universe México 2026.

Asimismo, expresó que, aunque hoy porta con orgullo la banda de Ciudad de México, Chiapas siempre ocupa un lugar muy especial en su corazón, por lo que buscará representar dignamente tanto a la capital del país como a la tierra que la vio crecer.

Convencida de que los sueños se alcanzan con disciplina y trabajo constante, afirmó que dará lo mejor de sí en el escenario nacional con la ilusión de convertirse en la representante de México rumbo a Miss Universo.

Desafíos

En su mensaje, Ximena Ochoa expresó que Chiapas continúa siendo una parte fundamental de su identidad. Destacó que es motivo de orgullo que dos chiapanecas participen este año en Miss Universe México, hecho que refleja el talento y la preparación de las mujeres del estado.

La también ingeniera en Energía y Desarrollo Sustentable recordó su camino en el modelaje y los concursos de belleza, en los cuales ha enfrentado diversos desafíos, incluido el ciberacoso, experiencia que, aseguró, la fortaleció y le enseñó el valor de la resiliencia. “Nunca debemos desistir de nuestros sueños; las caídas nos hacen más fuertes y debemos seguir creyendo en nosotros mismos”, expresó.

Para concluir, afirmó que mantiene una intensa preparación física, intelectual y emocional para llegar en las mejores condiciones a la final nacional del certamen, y reiteró que dará lo mejor de sí para buscar la corona y convertirse en la representante del país en Miss Universo, poniendo en alto el nombre de la Ciudad de México y el de Chiapas, estado al que, dijo, llevará siempre en el corazón.

Compromiso

Posteriormente, encabezó una rueda de prensa en el Salón Piedra 44, donde compartió detalles de su camino rumbo a la gran final de Miss Universe México 2026, que se celebrará el próximo 29 de agosto en Los Cabos.

En el encuentro, Ximena agradeció el respaldo del presidente de la Canirac Chiapas, Cristhian Jonathan Pérez Morales, por las facilidades brindadas para la realización del evento. En su representación asistió la licenciada María Terrenal, vicepresidenta de Medios de la Canirac y quien reiteró el compromiso del organismo con iniciativas que impulsan el talento y el desarrollo de las mujeres.

En el presídium también estuvieron Jorge Selvas, de la revista Estilo Capital; Lilí Ruiz, CEO de Sklin; el diseñador chiapaneco Pepe Lara, quien ha acompañado a Ximena en diversos momentos de su trayectoria; y Esteban Galindo, su maquillista oficial, quienes expresaron su respaldo y su confianza en el proyecto que representa la joven chiapaneca.