Xochimilco está listo para el mundial

Aunque las representaciones de La Llorona en Xochimilco tradicionalmente se llevan a cabo para conmemorar el Día de Muertos en México, su llegada se adelantó para empatar con el tono mundialista.

Grecel Esparza, parte de la producción del evento, y Gerardo Torres Tejeda, quien da vida al sacerdote mexica presentaron el evento La Llorona 2026 a efectuarse en las trajineras de Cuemanco.

“La representación ahora comenzará el 31 de mayo y esta decisión se tomó para que el público turista que estará por motivos del mundial, también pueda ver este espectáculo que con respeto muestra parte de nuestra cultura mexicana”, contó Grecel.

Por su parte, Gerardo indicó que esta será la primera ocasión en que dará vida a sacerdote mexica. “Se siente bien tener mucha atención por el personaje, pero a la vez hay una gran responsabilidad”, manifestó.

Producción

El espectáculo La Llorona 2026 tiene más de 50 actores, música en vivo y una puesta en escena en los Canales de Cuemanco. En esta primera etapa las funciones serán a las 6:00 y 9:00 p.m., y el costo general será de 750 pesos.

El evento consta del recorrido y la representación. Además, podrán disfrutar de la gastronomía mexicana (costo no incluido), por lo que recomiendan a los asistentes llegar con dos horas de anticipación.