Y nadie más que tú es un drama romántico dirigido por Stephanie Laing y escrito por Bess Wohl para la plataforma de Netflix. Esta película tiene como protagonistas a Gugu Mbatha-Raw, quien interpreta a Abbie, una chica espontánea y divertida, mientras que Michiel Huisman interpreta a un profesor de universidad llamado Sam, quien posee una personalidad intelectual y tímida. También cuenta con las participaciones de Christopher Walken, Steve Coogan, Kate McKinnon y Jacki Weaver.

Su historia de amor comienza desde pequeños y desde aquel entonces ambos fueron inseparables y comenzaron su vida juntos. Todo marchaba bastante bien hasta que un hecho inesperado cambiará su vida para siempre. Luego de su fiesta de compromiso, Abbie decide ir al médico pensando que se encontraba embarazada, pero la respuesta que obtiene, le da un giro sorpresivo a su vida cuando se entera de que tiene un tumor cancerígeno terminal. A partir de aquí, Abbie comienza con el tratamiento y se une a un grupo de croché donde entablará una relación de amistad con Myron (Christopher Walken), quien la ayudará a lidiar con su enfermedad.

Pero Abbie tiene un plan en mente, su meta antes de partir será tratar de conseguirle una pareja a Sam para que no se quede solo, lo cual no le será nada fácil debido a la personalidad tímida de Sam y a que él solo había estado con una sola mujer en su vida, Abbie. Y aquí es donde comenzará la difícil tarea de tratar de resolver la vida amorosa de su novio, lo cual por momentos le traerá varias complicaciones que perjudicarán un poco su plan. Pero ella no está sola en esto, ya que cuenta con la ayuda de su nuevo amigo Myrion para poder resolverlo.

La película cuenta con una carga de emociones diferentes, que van desde la comedia hasta el drama, pero posee un mensaje claro: disfrutar cada momento al máximo como si fuera el último. A pesar de que la noticia impacta terriblemente a nuestra protagonista, ella tratará, a pesar de su dolor, de hacer todo lo posible para disfrutar como pueda cada día que pasa junto a su novio, familia y amigos.

Otro dato relevante a destacar es que los protagonistas poseen una buena química a lo largo del film, la cual es creíble, genuina y no forzada. Algo similar sucede con la relación de amistad que surge entre Abbie y Myrion, que a pesar de darse de una manera espontánea, es natural y no se siente sobreactuada. Podemos decir entonces, que las actuaciones más que nada de estos tres personajes principales, fueron acertadas en gran parte para el papel de cada uno.

Para ir cerrando, “Y nadie más que tú” es una película que te dejará pensando en varios aspectos de la vida y te hará reflexionar sobre ellos, a pesar de que la moraleja de esta historia de amor y drama ya la hemos visto en otras reconocidas películas juveniles. Esto puede deberse al hecho de querer mostrar al público adolescente un mensaje más constructivo y más real sobre ciertos aspectos de la vida cotidiana y las complicaciones que a veces puede traernos que las redes sociales de hoy en día no pueden enseñarnos. Por eso, a pesar de estas razones, debemos darle una oportunidad, ya que cuenta con un reconocido grupo de actores, un mensaje interesante y es un lindo film para disfrutar una tarde de domingo.

No se siente superficial pero tampoco ahonda demasiado, simplemente nos muestra una forma singular en la que ella experimenta su duelo, muestra el impacto que eso tiene en quienes la rodean y cómo ellos lo manejan también, pero todo desde una formula romántica que nos es familiar. Además tiene una banda sonora que más allá de ajustarse al tono también es llamativa y agradable de escuchar.