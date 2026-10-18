Ya hay ganador del Premio de Novela Breve

Esta semana se dio a el conocer acta de dictaminación del Premio Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos 2026, emitida por el gobierno del estado de Chiapas, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta) y el Ayuntamiento de Comitán de Domínguez.

Para esta edición el jurado estuvo conformado por Socorro Venegas, Sol Ceh Moo y Daniel Espartaco, quienes se reunieron de manera virtual el 14 de octubre de 2026 para anunciar al ganador de este certamen literario.

Precisaron que la obra premiada es En silencio digo tu nombre, presentada bajo el seudónimo “Erdosain” y marcado con el número 10 de la lista. El trabajo destacó por su prosa potente y su valiente exploración sobre el amor filial ante una tragedia, logrando transmitir con precisión la complejidad emocional de los sobrevivientes, indicaron.

El acta

La pieza “explora sin condescendencia la compleja situación de un padre que busca comprender a su hijo, un adolescente que comete un asesinato múltiple. Con una prosa potente y precisa el/la autor/a logra un conmovedor y excepcional relato de amor filial más allá de los prejuicios y los mandatos sociales; trata con oficio y valentía un tema muy difícil y actual de manera clara, reflexiva y directa, con paso firme y fuerza en cada capitulo, logra transmitir emociones en los lectores con la mera intención de hacernos comprender que no sufren más los muertos sino los vivos, dueños de sus muertos y sus culpas”.

Revelan el nombre del autor

Horas después se reveló la identidad de la persona ganadora del certamen, el escritor Antonio Jesús Ramos Revillas. De acuerdo con la ficha compartida por el Coneculta, el autor es egresado de la carrera de Letras Españolas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, institución que en 2015 le otorgó el Premio a las Artes por su trayectoria literaria, en la que destaca su literatura escrita para niños y jóvenes, por la que le han conferido en tres ocasiones la mención de The White Ravens que otorga la Biblioteca de la Juventud de Munich, así como en tres ocasiones el Premio Fundación Cuatrogatos.

Fue becario del Centro Mexicano de Escritores y de la Fundación para las Letras Mexicanas, y en dos ocasiones, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Su novela más reciente es Playa Bagdad (Alfaguara 2024), nominada al premio ALMA (Astrid Lindgreen Memorial Award) otorgado por el gobierno de Suecia.