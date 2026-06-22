Ya hay portada y fecha para preordenar GTA 6

Siguiendo la estrategia que suele utilizar la compañía. El anuncio finalmente llegó y, como suele ocurrir con Rockstar, volvió a demostrar que nunca sabemos cuál será su siguiente movimiento.

Después de meses sin nueva información, Rockstar reveló que GTA 6 iniciará sus preventas el 25 de junio, aunque aclaró que estarán disponibles únicamente en formato digital. La gran incógnita ahora sigue siendo el precio del juego, ya que diversos analistas consideran que podría superar la barrera de los 100 dólares incluso en su edición estándar.

El anuncio no se limitó a revelar la fecha de inicio de las preventas. Rockstar también presentó la portada oficial de GTA 6, manteniendo el estilo visual que ha caracterizado a la franquicia durante décadas y que ya es reconocible para millones de jugadores en todo el mundo. Ahora los fans tienen una nueva misión: esperar al 25 de junio con la esperanza de que no solo se abran las preventas y se revelen las distintas ediciones del juego, sino que también llegue el esperado vistazo a su jugabilidad.

Hasta ahora, Rockstar únicamente ha mostrado dos tráilers de GTA 6, por lo que todavía quedan muchas preguntas por responder sobre uno de los lanzamientos más importantes en la historia de los videojuegos.

El pequeño teaser con la portada, también sirvió para que las personas por fin pudieran tener una pequeña “probada” de cómo lucirá la ciudad, con la nueva actualización de su sitio web.

¿Cuándo sale la edición final?

El lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI (GTA 6) está confirmado para el 19 de noviembre de 2026 para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series XS, tras algunos retrasos por parte de Rockstar Games para asegurar el pulido óptimo del juego. La campaña de marketing ya está en marcha.

Protagonistas e Historia

La narrativa presentará por primera vez a un dúo protagónico con dinámica de pareja criminal inspirada en Bonnie y Clyde: Lucia y Jason. La trama explorará la confianza mutua, el crimen organizado moderno y el caos urbano mientras ambos intentan sobrevivir y ascender en el bajo mundo

Ubicación y Mapa

El juego marca el regreso a Vice City, una recreación ficticia, gigantesca y altamente detallada de Miami, expandiéndose hacia el ficticio estado de Leonida (basado en Florida).

El mapa promete ser el más masivo e inmersivo en la historia de Rockstar Games, abarcando desde densas zonas urbanas y de neón hasta pantanos habitados por caimanes y áreas costeras de vida silvestre