Ya le puedes dar play a Frankenstein

Es a medianoche cuando, según los cuentos de terror, los monstruos salen de su escondite; sin embargo, las plataformas de streaming se rigen por su propio horario. Después de meses de espera, y un corto paso por las salas de cine, Frankenstein, la nueva criatura de Guillermo del Toro, llegó a Netflix a primera hora del 7 de noviembre.

Este proyecto es uno de los más personales del director mexicano, quien desde hace años había expresado su deseo de adaptar la novela de Mary Shelley. Para Del Toro, el monstruo no es el villano, sino el reflejo del hombre que lo crea: un ser abandonado, incomprendido, y en busca de amor.

En esta nueva versión, el doctor Victor Frankenstein es interpretado por Óscar Isaac, mientras que la Jacob Elordi da vida a la criatura y Mia Goth encarna a Elizabeth, el eco de un amor condenado por la ambición. Juntos, forman un triángulo que une la vida, la muerte y la culpa.

Para los fans del cine de Del Toro y aquellos curiosos que ya esperan esta película, la espera terminó, pues desde las 2 de la mañana pudieron darle play a la historia.

Frankenstein en CDMX

Antes de su llegada a la plataforma, el tapatío visitó la Ciudad de México para presentar a su más reciente monstruo en un evento especial. Acompañado por sus protagonistas, Oscar Isaac y Jacob Elordi, el director saludó a sus fans, repartió fotografías, firmas y abrazos, y se dio tiempo para hablar sobre la manera de hacer arte en México.

Después de la plática, fans, influencers y unos cuantos invitados pudieron ver el trabajo del ganador del Óscar y, por supuesto, ovacionarlo.