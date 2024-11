Ya me gané mi derecho de estar

Con 20 años de carrera, tres nominaciones al Emmy y dos al Globo de Oro por Only murders in the building, y el recién ganado premio de ensamble de mejor actriz de la película Emilia Pérez, Selena Gomez dice sentirse segura de que está construyendo una carrera.

En entrevista, asume que aún con su fama en la música y sus papeles en cine y televisión hay muchos directores de casting en Hollywood que no la convocaban, así que ha aprendido a abrirse camino por sí sola, de ahí que pudo estar en la audición de Emilia Pérez.

Gomez comenta que el director del filme francés, Jacques Audiard, no sabía nada de ella ni de su fama y eso le gustó mucho porque le permitió que él la viera sin comparaciones y expectativas, y con ojos frescos.

“Básicamente llegué a ‘Emilia Pérez’ porque mi equipo de trabajo me dijo que Jacques Audiard estaba haciendo audiciones. Mi intención era trabajar con gente que respeto y admiro. Cuando leí el guion de la película sentí que era provocativo e iba directo a las entrañas. También me di cuenta de que en otras manos podría ser ejecutado de manera incorrecta, pero al conocer al director-escritor me di cuenta de que él tenía la sensibilidad y visión”, declaró

Admiradora del trabajo de Martin Scorsese, Gómez dice que hoy por hoy le gustaría trabajar con el realizador de Toro Salvaje y El Lobo de Wall Street, así como cualquier artista propositivo.

“He hecho ya series y películas de respeto que me hacen sentir la confianza de que me gané mi derecho de estar aquí. Quiero continuar haciendo películas que sean diferentes. No necesariamente yo tengo que ser el centro de atención, disfruto hacer proyectos, aunque tenga un papel pequeño, porque quiero seguir aprendiendo. Quiero volverme una mejor actriz, así como productora. Apenas he hecho la mitad de las cosas que quiero y tengo la esperanza de que ‘Emilia Pérez’ sea el inicio de muchos proyectos”, expresa.

Conexión con sus raíces

Selena comenta orgullosa los logros del filme que protagoniza, entre estos el premio que ganó en Cannes en conjunto con la mexicana Adriana Paz, la dominicana Zoe Saldaña y la española Karla Sofía Gascón.

La cinta, que representará a Francia en la competencia por la nominación al Óscar como mejor película Extranjera, se acaba de estrenar en la plataforma Netflix para Estados Unidos y Canadá, mientras que en México llegará el 23 de enero primero a los cines.

La historia fue filmada en el país galo, aunque la historia sucede en México, donde Gomez interpreta a Jessi del Monte, la esposa del más temible narcotraficante apodado “Manitas” (Gascón) y que en un momento debe lidiar con su desaparición sin saber que él se ha hecho una operación de sexo y ha transitado a ser mujer, para ser conocida como Emilia.

“Ser Jessi para mí fue hacer un rol muy importante porque me llevó de regreso a mis raíces en México. Yo de niña era muy fluida en el español hasta que tuve, por mi trabajo en Estados Unidos de actriz y cantante, que dedicarme de lleno al inglés. Definitivamente que ‘Emilia Pérez’ no será mi último trabajo en español, estoy muy orgullosa de quien soy y de unirme a otras actrices latinas que han contribuido en las artes en este país”, externó.

Selena destaca el sentimiento muy especial que le dio haber hecho equipo con Karla, Adriana y Zoe, porque considera la necesidad de que en Estados Unidos haya representación latina. “Me da mucho gusto que todas estamos apuntando a lo mismo”, expresa Gómez, a pregunta expresa sobre su primer papel importante hablado en español.

Nacida en Grand Prairie, Texas, Gómez es parte de la tercera generación de su familia que vive en Estados Unidos. Sus abuelos son nativos de Monterrey, México, y emigraron al estado de la estrella solitaria en la década de los 70.

“Aunque yo no fluyo en mi español como quisiera, me puse a trabajar con mi ‘couch’ de lenguaje para poder hacer mis escenas requeridas en la audición y mandarlas en un video a Jacques”, recuerda la actriz de 32 años, agregando que se tardó diez meses para enterarse que fue seleccionada para Jessi, lo que la mantuvo en suspenso.

La actuación, su prioridad

Con tres álbumes que debutaron en las listas Billboard, la intérprete de “Come & get It”, “Good for you” y “Loose you to love me” dice que al llegar a Emilia Pérez se dio cuenta de que el director no sabía mucho sobre su carrera musical y que eso le permitió sentirse nueva.

“El éxito de ‘Emilia Pérez’ desde que estrenamos en Cannes y ahora en Estados Unidos es que la gente se puede identificar con estas cuatro mujeres cuyo viaje tiene que ver con el tema de la identidad, pero también con la libertad”, considera Selena.

Selena retomó la música en el filme, pero hoy, precisa, tiene claras sus prioridades. “Estoy muy agradecida de que tengo a la música en mi vida. Creo que la música es una expresión bella de cómo la gente se siente, un lenguaje universal. Es algo que siempre atesoraré, pero mi corazón definitivamente está posado en el mundo del cine y la TV”, asegura.