Yadhira Carrillo regresa a las novelas

Tras más de una década ausente de la televisión, Yadhira Carrillo regresa como protagonista del melodrama Los hilos del pasado, acompañada de David Zepeda, Eduardo Santamarina y Bárbara López. “Ha sido tan bonito, tan rico este regreso. Lo he disfrutado tanto, no saben de qué manera. Estoy contenta. Fue una decisión tan acertada el haber dicho sí a este personaje, el haber dicho sí a esta producción”, señaló la actriz.
En esta telenovela, Yadhira da vida a Carolina Guillen, una exitosa diseñadora de modas. Pero su enorme éxito no logra proporcionarle la felicidad, porque en su corazón guarda una profunda herida del pasado. “Creo que la historia y el personaje están hechos para mí, porque puedo aportarle, porque me gusta lo que hace Carolina. Entonces, sí puedo sentirlo en la piel, en el alma y es una forma de darle vida”, expresó Yadhira.
Para Eduardo Santamarina, quien interpreta a Alejandro Navarro, un productor musical, ha sido un privilegio trabajar con Yadhira Carrillo bajo la dirección de José Alberto “El Güero” Castro. “Ha sido fascinante, el arropado soy yo, porque ella llega, así, con esta generosidad que tiene y este profesionalismo que uno no hace más que cuadrarse, no, no es cierto, es maravilloso trabajar con ella, es una compañera muy comprometida”, indicó el actor.
Basada en una de las historias más exitosas de Delia Fiallo, esta nueva versión fue adaptada por Liliana Abud; y la dirección de escena corre a cargo de Salvador Garcini y Luis Manzo.